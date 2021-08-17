Тренер из Подмосковья украл у своего подопечного 25 миллионов рублей

В Подмосковье хоккейный тренер вместе со своим подельником два месяца следил за учеником. Для удобства он даже снял квартиру недалеко от места жительства подопечного.
Злоумышленники дождались момента, когда мужчина надолго уехал, и незаконно пробрались в дом через открытое окно. Воры унесли с собой ювелирные украшения, деньги и другие ценности из сейфа. Как сообщает телеканал 360, общая сумма ущерба составила около 25 миллионов рублей.
Грабителей задержали. Их удалось отследить по камерами видеонаблюдения. Об этом пишет "Подмосковье сегодня".
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