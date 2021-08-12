Скончалась пострадавшая при взрыве в автобусе в центре Воронежа

В больнице Воронежа скончалась 35-летняя пассажирка автобуса, которой в результате взрыва в салоне оторвало ноги. Тем временем число пострадавших возросло до 16 человек.
Напомним, взрыв прогремел 12 августа приблизительно в 21:00 в момент, когда автобус стоял на остановке общественного транспорта.Причины произошедшего устаналвиваются.
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