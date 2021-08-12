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Момент взрыва автобуса в Воронеже сняли на видео

Момент взрыва автобуса в Воронеже сняли на видео

Жуткое ЧП произошло на остановке общественного транспорта.
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Вечером 12 августа в салоне стоящего на остановке общественного транспорта на Кольцевой улице возле торгово-развлекательного центра "Галерея Чижова" в центре Воронежа автобуса прогремел взрыв. Момент ЧП сняла на видео камера видеорегистратора стоявшего позади автомобиля.

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Сообщается о 13 пострадавших. Одной женщине в результате взрыва повредили ноги. Пострадавшая находится в реанимации. Ей ампутировали ноги.

На место прибыли экстренные службы, а также заместитель областного прокурора и районный прокурор. Причины трагедии только предстоит установить. Меры безопасности на транспорте в городе будут усилены.

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Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Автор: 12 августа 2021, 23:18 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость 685736
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По видео либо газовый баллон, либо закладка с взрыв.устройством.
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