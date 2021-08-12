В результате взрыва в автобусе в Воронеже у женщины оторвало ноги

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 12 человек. У одной из пассажирок оторвало ноги. Остальных осматривают бригады скорой помощи.
После взрыва автобус полностью сгорел. Пожарным удалось ликвидировать возгорание. По некоторым данным, водитель заявил полиции, что его машина работала на дизельном топливе и никаких газовых баллонов в салоне не было. На место взрыва приехали эксперты-криминалисты из ФСБ.
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