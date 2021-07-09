В Симферополе женщину госпитализировали после падения со второго этажа в аэропорту

В аэропорту Симферополя произошел инцидент, данные о котором активно муссируют СМИ. Стало известно, что с высоты второго этажа упала женщина.
Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. Известно, что падение произошло из-за неосторожности. Обстоятельства случившегося выясняются, передает РИА ФАН.
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