В Рязани подростки убили двух мужчин за отказ дать сигарету

В Рязани произошла ужасающая история. В прессе пишут, что два подростка расправились с двумя мужчинами.
Сообщается, что тела убитых были обнаружены в пруду. Как выяснилось, преступление было совершено из-за отказа взрослых граждан угостить молодых людей сигаретами. В результате этого возникла драка, которая закончилась летальным исходом. Обстоятельства дела выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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