В Можайске дети развели костер у мемориала Победы

В Можайске поступок детей может обернуться серьезными последствиями. Стало известно, что хулиганы развели костер прямо у мемориала Победы.
Видео, на котором зафиксировано противоправное деяние, было обнародовано в Сети. Теперь, как утверждается, к ответственности привлекут родителей нарушителей закона.
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