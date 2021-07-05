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В Краснодарском крае на дорогу обрушился грязевой поток с камнями

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Серьезный инцидент произошел в Краснодарском крае. Стало известно, что в районе поселка Гизель-Дере на дорогу обрушился грязевой поток с камнями.

Это доставило массу трудностей местным жителям. Из-за случившегося пришлось перекрыть федеральную трассу. Последствия инцидента устраняются, передает радиостанция "Говорит Москва".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 5 июля 2021, 21:56 Источник: Радиостанция "Говорит Москва" ✓ Надежный источник

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