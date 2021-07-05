В Краснодарском крае на дорогу обрушился грязевой поток с камнями

Серьезный инцидент произошел в Краснодарском крае. Стало известно, что в районе поселка Гизель-Дере на дорогу обрушился грязевой поток с камнями.
Это доставило массу трудностей местным жителям. Из-за случившегося пришлось перекрыть федеральную трассу. Последствия инцидента устраняются, передает радиостанция "Говорит Москва".
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