В Анапе двое мужчин погибли при попытке спасти ребенка

Сообщение о трагедии зарегистрировано в Анапе. Уточняется, что двое мужчин погибли при попытке спасти ребенка, которого затянуло тягуном в Черном море.
В данный момент спасатели ищут еще трех человек, которые бросились спасать попавших в беду граждан. Кроме того, на место выехали следователи, передает "Царьград".
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