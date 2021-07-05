В Подмосковье мужчина устроил стрельбу из автомата у бара

В Подмосковье хулиганская выходка гражданина обернулась для него серьезными последствиями. По сообщениям СМИ, в Можайске у местного бара мужчина произвел выстрел из предмета, по внешнему виду схожего с автоматом.
По факту случившегося открыли уголовное производство. Злоумышленник уже задержан, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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