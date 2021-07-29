Участники встречи по развитию Апраксина двора удивились отсутствию на ней представителей Смольного

Круглый стол прошел в баре Money Honey, расположенном в одном из кварталов Апраксина двора. Участники мероприятия планировали обсудить с чиновниками, в чем причина сложностей с реализацией проекта, который не могут запустить больше 10 лет. За это время Апраксин двор превратился в квартал торговли контрафактом, фактически утратив вид исторической достопримечательности.

Ключевыми темами встречи стали вопросы, кому принадлежит Апраксин двор, есть ли у него перспективы развития и как должен выглядеть объект. Об этом бизнесмены хотели поговорить с чиновниками, не явившимися на встречу. В СМИ предполагают, что представители комитета по инвестициям, КГИОП, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также администрации Центрального района просто не захотели присутствовать на мероприятии.

Безразличие чиновников к судьбе Апраксина двора удивило бизнесменов, поскольку у комплекса большой градостроительный, инвестиционный и туристический потенциал. Однако сейчас Апраксин двор – это не только полустихийный рынок, но и одна из самых опасных локаций в городе: только за последние три года здесь произошло 18 массовых конфликтов с оружием.