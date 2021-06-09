Жителям Лобни сообщили об ограничении движения по железнодорожному переезду

Жителям подмосковной Лобни придется столкнуться с временными неудобствами. Стало известно, что на протяжении нескольких дней будет ограничено движение на железнодорожном переезде.
Причиной этому стало проведение ремонтных работ, передает "Радио 1". Автовладельцев призвали выбирать пути объезда.
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