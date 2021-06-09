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Регионы

Жителям Лобни сообщили об ограничении движения по железнодорожному переезду

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Жителям подмосковной Лобни придется столкнуться с временными неудобствами. Стало известно, что на протяжении нескольких дней будет ограничено движение на железнодорожном переезде.

Причиной этому стало проведение ремонтных работ, передает "Радио 1". Автовладельцев призвали выбирать пути объезда.

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Автор: 9 июня 2021, 21:35 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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