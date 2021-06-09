В Красноярске пассажир такси обстрелял из пистолета велосипедистов

Серьезный инцидент был зафиксирован в Красноярске. По информации телеканала "Царьград", пассажир такси обстрелял на дороге велосипедистов, когда проезжал рядом с ними.
Произошедшее попало в объектив камеры, передает сайт "Подмосковье сегодня". Полицейские устанавливают личность злоумышленника.
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