В Курске дети прокатились на крыше внедорожника и привлекли внимание прокуратуры

В Сети опубликовали видео, на котором была запечатлена необычная и не самая безопасная детская забава. Две девочки и мальчик сидели на крыше внедорожника, а тот ехал по проезжей части. Теперь произошедшим заинтересовалась прокуратура, передает телеканал "360". Проводится проверка.
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