Жительница Архангельской области убила неряшливого отца

Тело 70-летнего мужчины обнаружили в поселке Савинский Плесецкого района Архангельской области еще 6 июля. Несчастный лежал возле собственного дома с ножевым ранением спины, передает телеканал "360". Под подозрение попала его 36-летняя дочь. Женщина признала свою вину. Она объяснила, что на расправу над родителем решилась из-за того, что тот ел суп прямо из кастрюли. Выяснение отношений переросло в ссору, во время которой дама и воткнула отцу нож в спину.
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