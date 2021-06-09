На угольном разрезе в Бурятии прогремел взрыв

На Тугнуйском угольном разрезе возле поселка Саган-Нур в Бурятии прогремел взрыв, передает телеканал "360". Сообщается о пяти пострадавших. Подробности ЧП устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить причины взрыва.
На Тугнуйском угольном разрезе возле поселка Саган-Нур в Бурятии прогремел взрыв, передает телеканал "360". Сообщается о пяти пострадавших. Подробности ЧП устанавливаются. Специалистам предстоит выяснить причины взрыва.
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