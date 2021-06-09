В Адлере застрелили двух судебных приставов

Трое судебных приставов прибыли к хозяину частного дома в Адлере по поводу решения о предстоящем сносе строения. Мужчина открыл по ним огонь, передает телеканал "360". В результате двое судебных приставов были застрелены. Третьему удалось спастись. Стрелок задержан.
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