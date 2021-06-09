Здание Мособлдумы передали Москве

Здание Московской областной думы, расположенное на проспекте Мира в Москве, было передано в столичную собственность, передают "Вести Подмосковья". Ранее оно стояло на балансе Подмосковья. Также новому собственнику досталось оборудование и техника, находящаяся внутри.
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