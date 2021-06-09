Последствия пожара в рязанской больнице сняли на видео

В ночь на 9 июня на первом этаже больницы имени Семашко в Рязани произошел пожар, передает Пятый канал. Очаг возгорания обнаружили в палате реанимации. По предварительным данным, загорелся аппарат искусственной вентиляции легких. В результате ЧП погибли трое человек. Число пострадавших достигло восьми. Последствия произошедшего сняли на видео.
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