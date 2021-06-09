Житель Подмосковья оборудовал ферму конопли в собственной бане

В бане на территории частного дома в деревни Калитино в северо-восточной части Ногинского района Московской области полицейские обнаружили целую ферму по выращиванию конопли, передают "Вести Подмосковья". Правоохранители изъяли 47 горшком с растениями, оборудование для их выращивания, а также средства для фасовки наркотиков. Владельца дома задержали.
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