Житель Владивостока с ножом напал на врачей скорой

Житель Владивостока пытался напасть с ножом на приехавших к нему врачей скорой помощи, передает Общественная служба новостей. Сообщается, что мужчины был пьян и мог причинить себе вред. Как бы то ни было, теперь в обстоятельствах этого дела предстоит разобраться специалистам – местные правоохранители уже начали расследование.
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