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В Петербурге на голову женщины упал кусок стены

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Установленные возле дома №20 на Пушкинской улице в центре Санкт-Петербурга камеры наружного наблюдения сняли на видео момент опасного инцидента. На записи видно, как женщине, идущей вместе с другими прохожими по тротуару, на голову падает кусок лепнины со стены здания, передает сайт VSE42.RU. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.

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Автор: 9 июня 2021, 09:20 Источник: сайт VSE42.RU ✓ Надежный источник

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