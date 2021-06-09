В Петербурге на голову женщины упал кусок стены

Установленные возле дома №20 на Пушкинской улице в центре Санкт-Петербурга камеры наружного наблюдения сняли на видео момент опасного инцидента. На записи видно, как женщине, идущей вместе с другими прохожими по тротуару, на голову падает кусок лепнины со стены здания, передает сайт VSE42.RU. Пострадавшей потребовалась помощь врачей.
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