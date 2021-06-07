Под Москвой поезд снес машину с людьми

На железнодорожном переезде возле станции Запрудня в Талдомском городском округе Московской области поезд сбил автомобиль ВАЗ, передает сайт "Подмосковье сегодня". На записи, сделанной из кабины машинистов, видно, что отечественный автомобиль выскочил перед пребывающим составом внезапно. В результате произошедшего погибли трое человек, находившихся в машине.
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