По гостинице в Петербурге бегала голая женщина

Постоялица одной из гостиниц в Санкт-Петербурге в абсолютно обнаженном виде бегала по коридорам и каталась на лифте. Прибывшая на место скорая помощь помогла даме добраться до наркодиспансера.
Пока женщина развлекалась прогулками в костюме Евы, в номере ее ждал восьмимесячный сын. Ребенка доставили в городскую больницу.
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