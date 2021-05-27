При взрыве на газопроводе в Саратовской области пострадали люди

Вечером 27 мая при проведении ремонтных работ на участке газопровода в окрестностях села Куриловка Новоузенского района Саратовской области произошел взрыв, передает телеканал "360". Сообщается о трех пострадавших. Другие подробности, равно как и причины инцидента, выяснит прокуратура. Ведомство уже начало проверку.
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