Солит Мариинки впал в кому

Прогулка на электросамокате дорого обошлась 31-летнему солисту Мариинского театра Давиду Залееву. Танцор упал и получил тяжелейшую травму головы, передает Общественная служба новостей. Чтобы убрать гематому ему провели трепанацию черепа. Сейчас артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики дают "не очень хорошие" прогнозы.
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