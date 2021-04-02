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Регионы
Глава камчатского отделения КПРФ получил девять лет колонии

Глава камчатского отделения КПРФ получил девять лет колонии

Городской суд Петропавловска-Камчатского приговорил лидера регионального отделения КПРФ и депутата краевого заксобрания Валерия Быкова к девяти годам колонии строгого режима. Политик признан виновным во взяточничестве, сообщает краевое управление Следственного комитета.
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Быков препятствовал работе компании "Монолит", которая вела разработку карьера с щебнем. Коммунист инициировал проверки предприятия контролирующими органами и был согласен их прекратить, если владелец компании даст ему 25% доли в уставном капитале и 1,7 миллиона рублей.

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Дело против депутата заксобрания возбудили в 2018 году. Политик называет его сфабрикованным.

Помимо девяти лет в колонии, Быков должен будет заплатить штраф – 26,9 миллиона рублей. В течение пяти лет он не сможет занимать определенные должности.

Также по делу проходит 44-летний знакомый депутата. Местное издание Kam.24 сообщает, что речь идет о Павле Сычеве – главе правления некоммерческой организации «Родовая община коренных малочисленных народов Севера "Касатка".

Суд признал его виновным в посредничестве во взяточничестве. Сычев проведет в колонии строгого режима семь лет.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2021, 11:37 Источник: "Новая газета" ✓ Надежный источник

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