Депутат Мосгордумы просит прокуратуру проверить деятельность фракции КПРФ

Исключенный из фракции КПРФ в Мосгордуме депутат Дмитрий Локтев обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность московских коммунистов во главе с Валерием Рашкиным. Политик подозревает теперь уже бывших однопартийцев в выводе бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

