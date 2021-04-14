На севере Красноярского края появится современный туристический комплекс

Таймыр наконец раскроет свой туристический потенциал. На севере Красноярского края будет реализован проект "Затундра".

"Норильский никель", "Васта Дискавери" и правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии туризма в регионе. В частности, стороны будут заниматься реализацией проекта "Затундра" на территории Таймырского муниципального района.

Речь идет о создании туристической инфраструктуры на севере края. До 2026 года планируется построить туристическую деревню "Бухта Канчуль" на 605 номеров, различные социально-культурные объекты, создать разветвленную сеть кемпингов и приютов, а также пешие и водные экспедиционные маршруты и многое другое.

Все объекты инфраструктуры будут построены вне границ государственного природного заповедника "Путоранский", однако у туристов будет возможность посетить это место.

Туристический комплекс повысит конкурентоспособность региона на рынке туризма, простимулирует смешные отрасли экономики для реализации долгосрочной стратегии сбалансированного развития как Норильска, так и Красноярского края в целом. Также будут развиваться малый и средний бизнесы и создаваться новые рабочие места.

Компания "Норникель" является инвестором проекта "Затундра". На создание туристического комплекса выделено порядка 20 миллиардов рублей. "Васта Дискавери" займется реализацией проекта. Предполагается, что каждый год комплекс будут посещать около 50 тысяч человек.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что плато Путорана является одним из красивых мест на Земле. Он уверен: проект "Затундра" не только увеличит туристический поток в регион, но и сделает пребывание путешественников более бережливым по отношению к дикой природе.

"Реализация этого проекта повысит привлекательность возобновившихся в прошлом году круизов по Енисею", – считает Усс.

Стоит отметить, что "Норникель" занимается реализацией амбициозной экологической программы. Благодаря этой работе в течение следующих нескольких лет значительно снизится нагрузка на окружающую среду региона. Помимо этого, на территории Таймыра будет введен принцип "зеленого кода", который будет гарантировать следование экологическим стандартам взаимодействия человека и природы.

Ранее стало известно, что "Васта Дискавери" будет принимать участие еще в одном проекте. Компания вместе с госкорпорацией ВЭБ.РФ и холдингом "Интеррос" займется созданием нового всесезонного курорта в Сочи. В городе появятся санатории, СПА-отели и горнолыжный центр.