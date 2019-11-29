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Lifestyle

Крымский курорт признан лучшим в мире

Фото: пресс-служба
Крымский курорт Mriya Resort & SPА взял сразу четыре престижные награды международной премии World Travel Awards 2019. Церемония оглашения победителей этого "туристического Оскара" состоялась 28 ноября в Омане.
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Наград престижной международной премии World Travel Awards 2019 удостоилась Москва как лучший туристический город, Санкт-Петербург, как самый привлекательный культурный город. Настоящий букет из призов же собрал крымский курорт Mriya Resort & SPА, который на этом "туристическом Оскаре" был признан лучшим в мире.

Комплекс Mriya Resort & SPА был признан ведущим мировым оздоровительным курортом (номинация World's Leading Wellness Resort 2019), ведущим мировым семейным курортом с виллами класса люкс (номинация World's Leading Luxury Family Resort & Villas 2019) и ведущим мировым курортом для отдыха (номинация World's Leading Leisure Resort 2019). Четвертую награду получила управляющая компания курорта, которую признали лучшей среди всех, задействованных в сфере туризма и индустрии гостеприимства (номинация World's Leading Travel Management & Development Company 2019).

Фото: пресс-служба

Mriya Resort & SPА является первым и единственным в стране курортным комплексом, который каждый год собирает самые престижные мировые награды. Как отметил генеральный директор компании Грант Бабасян, это обстоятельство показывает актуальность государственной стратегии по развитию туризма в России до 2035 года.

"Мы стремимся создавать качественный туристический продукт, который будет конкурентоспособным на мировом рынке, тем самым формируя новые традиции гостеприимства в нашей стране", – заметил он. Генеральный директор Mriya Resort & SPА добавил, что своим примером курортный комплекс стремится задать новые стандарты высочайшего уровня для всей отрасли.

Фото: пресс-служба

"Хочется верить, что наши победы пойдут на пользу развития туризма в целом", – подчеркнул Грант Бабасян.

Идея развития туризма в России поддерживается на самом высоком уровне. И команда управленцев Mriya Resort & SPА не только обеспечивает лучший курорт мира ежегодными победами в международным конкурсах, но и вносит большой вклад а реализацию государственной стратегии развитию туризма.

Для поиска новых специалистов, полного раскрытия потенциала сотрудников и повышения их востребованности в сентябре 2019 года под патронажем президента России Владимира Путина был запущен всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства". Управляющий состав курорта Mriya Resort & Spa выступит на нем в качестве экспертов и наставников.

Фото: пресс-служба

Санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & SPA был построен на южном побережье Крыма в 2014 году по проекту известного британского архитектора Нормана Фостера. За пять лет он удостоился более чем 23 европейских и мировых наград в сфере индустрии гостеприимства. Курорт отвечает всем мировым стандартам и может предложить своим гостям сервис высочайшего уровня.

Масштабы Mriya Resort & SPA превосходят простой семейный отдых на море. Деятельность комплекса ориентирована на развитие внутреннего туризма в России и на привлечение туристов к отдыху в Крыму.

Автор: 29 ноября 2019, 09:51

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