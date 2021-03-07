Губернатор Севастополя рассказал о плане по решению проблемы с водой в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал интервью Руководителю департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований "Регионы о главном" Дарье Кислицыной. В ходе беседы он поведал о решении самой "наболевшей" проблемы.

Развожаев отметил, что без снабжения горожан чистой водой развитие Севастополя невозможно, поэтому он акцентировал внимание на решении этого вопроса. Градоначальник также поделился своим видением будущего города.

Губернатор отметил, что в короткие сроки был разработан комплексный план, который позволит справиться с дефицитом воды. Он уже начал реализовываться. Политик выразил особую благодарность за поддержку президенту России Владимиру Путину, а также подчеркнул оперативность работы правительства и особое внимание к проблеме на федеральном уровне. Благодаря этому проект быстро получил финансирование.

"В короткие сроки мы подготовили план, согласования прошли молниеносно. И деньги уже в конце прошлого года начали выделяться, то есть они уже работают", – сказал Михаил Развожаев.

Среди уже принятых мер Развожаев отметил запуск водозабора на реке Бельбек. Он обратил внимание, что его проект был реализован при поддержке Министерства обороны России и был положительно принят горожанами. По словам губернатора, уже в начале следующей недели в водопровод Севастополя из него будет поступать 50 тысяч кубометров воды ежесуточно.

Кроме того, градоначальник заявил, что в ближайшие годы Севастополь будет активно развиваться. В частности, запланировано строительство новых объектов инфраструктуры.