В Уссурийском заливе произошел разлив нефтепродуктов

В Стеклянной бухте Уссурийского залива в Приморском крае произошел разлив нефтепродуктов, передает "Царьград". Очевидцы сообщают о резком запахе мазута и характерных "бензиновых" разводах на поверхности воды. Сообщается, что поблизости есть другая бухта, где суда заправляют мазутом.
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