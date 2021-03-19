При обрушении в здании под Ростовом погибли люди

Во время ремонта нежилого здания в городе Сальске Ростовской области произошло обрушение, передает RT. В результате ЧП погибли двое рабочих. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Во время ремонта нежилого здания в городе Сальске Ростовской области произошло обрушение, передает RT. В результате ЧП погибли двое рабочих. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Певица дала отпор наглому советчику
Мария Вебер публикует пикантные фото с островов
Сын покойного артиста бьет тревогу
Девушка сделала признание
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Сила воли
Хочу стать дьяволом