Под Москвой нашли парник с коноплей

К неожиданным результатам привела банальная проверка на дорогах. Дорожная полиция нашла в багажнике автомобиля, в котором ехали 56-летний житель Смоленской области и 46-летний москвич, четыре пакета с марихуаной, передает "Радио 1". Позже в доме одного из подозреваемых позже нашли отдельный парник с 34 горшками с коноплей.
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