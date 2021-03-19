В Татарстане дети попали в больницу после занятия в бассейне

В Татарстане произошел инцидент, который активно обсуждают в российских СМИ. Уточняется, что из бассейна увезли в больницу восемь детей.
По данным сайта VSE42.RU, у пострадавших наблюдаются признаки отравления хлором. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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