В Петербурге мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин

В северной столице мужчина задержан за ограбление продуктового магазина. Примечательно, что злоумышленник использовал для этого игрушечный пистолет.
В момент совершения преступления гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Общественная служба новостей". По факту случившегося открыто уголовное производство.
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