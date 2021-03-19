В Пермском крае при пожаре погибли 4 человека

В Перемском крае случилась трагедия. В прессе пишут, что в результате пожара в деревянном доме погибли четыре человека.
Известно, что среди жертв два ребенка. Информация о пожаре поступила в диспетчерскую службу в час ночи, передает телеканал "360". Обстоятельства ЧП выясняются.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Прекратить насилие над женщинами
Беременную бросил парень
Подскажите что мне делать?
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Сила воли