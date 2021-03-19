В Кемеровской области в шахте погиб рабочий

В Кемеровской области произошла трагедия. По информации СМИ, в шахте при работе скончался человек.
Известно, что мужчина получил смертельные травмы. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает Москва 24.
В Кемеровской области произошла трагедия. По информации СМИ, в шахте при работе скончался человек.
Известно, что мужчина получил смертельные травмы. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает Москва 24.
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