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Регионы

В Кемеровской области в шахте погиб рабочий

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В Кемеровской области произошла трагедия. По информации СМИ, в шахте при работе скончался человек.

Известно, что мужчина получил смертельные травмы. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает Москва 24.


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Автор: 19 марта 2021, 10:18 Источник: Сайт регионального управления Следственного комитета ✓ Надежный источник

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