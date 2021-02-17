В Сызрани нашли мумифицированное тело мужчины

На жуткую находку наткнулись жители Сызрани. По данным прессы, в одном из колодцев нашли мумифицированное тело мужчины.
По предварительным данным, смерть гражданина не носит криминального характера. Обстоятельства случившегося выясняют эксперты, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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