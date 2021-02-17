В Можайске раскрыли жестокое убийство мужчины

В подмосковном Можайске раскрыли тяжкое преступление. Речь идет об убийстве мужчины.
Противоправное деяние было совершено с использованием ножа, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленником оказался 18-летний гражданин.
В подмосковном Можайске раскрыли тяжкое преступление. Речь идет об убийстве мужчины.
Противоправное деяние было совершено с использованием ножа, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленником оказался 18-летний гражданин.
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