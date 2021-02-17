Под Томском из-за падения грузовика с моста погиб водитель

В Томской области произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что с моста упал грузовой автомобиль.
Водитель транспортного средства в результате случившегося погиб, передает РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.
В Томской области произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что с моста упал грузовой автомобиль.
Водитель транспортного средства в результате случившегося погиб, передает РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.
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