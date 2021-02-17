В Благовещенске трое детей потеряли сознание из-за распыления газового баллончика

В одном из учебных учреждений в Благовещенске произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в здании школы распылили газовый баллончик.
Из-за этого три ученика потеряли сознание, сообщает RT. Пострадавшие были госпитализированы. По данным телеканала "360", на месте работают экстренные службы.
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