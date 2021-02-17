Житель Карелии устроил погоню со стрельбой под Петербургом

Жителя Карелии попал в громкую историю, которая может обернуться для него серьезной ответственностью. Уточняется, что гражданин устроил погоню со стрельбой в Ленинградской области.
По данным телеканала "360", это произошло ночью. Злоумышленника удалось задержать. В тот момент у него прослеживались признаки алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося выясняются.
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