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Житель Кубани ограбил 101-летнего ветерана

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На Кубани неизвестный совершил не только безнравственный, но и уголовно наказуемый поступок. По данным СМИ, гражданин похитив все сбережения ветерана Великой Отечественной войны.

По информации телеканала "360", возраст ветерана составляет 101 год. Известно, что дело ведется под особым контролем. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

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Автор: 17 февраля 2021, 11:46 Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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