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В аэропорту Красноярска сделали место для поцелуев

В аэропорту Красноярска сделали место для поцелуев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com/
В преддверии Дня всех влюбленных, отмечаемого 14 февраля, в зоне регистрации на первом этаже аэропорта Красноярска была организована специальная зона для романтических фотографий. Воспользоваться ей смогут все желающие.
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Традиция 14 февраля отмечать День всех влюбленных неторопливо, но, кажется, надежно закрепилась в России. Над созданием праздничного настроения работают многие. Так, гости красноярского аэропорта могут сделать романтические снимки в специально организованном месте для поцелуев.

Информация об этом появилась на официальной инстаграм-страничке воздушной гавани. Идея организации специального места для поцелуев в аэропорту пришлась по нраву комментаторам, особенно в преддверии Дня всех влюбленных.

Отметим, 14 февраля на странице аэропорта Красноярска подвели итоги конкурса для влюбленных. В награду за победу в нем подписчикам подарили профессиональную фотосессию на перроне аэропорта.

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Автор: 14 февраля 2021, 11:10 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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