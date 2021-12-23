В Самарской области 4 рыбака утонули в ледяной воде

В Самарской области произошла трагедия. По данным прессы, четыре рыбака упали в ледяную воду и утонули.
Известно, что это произошло в тот момент, когда мужчины возвращались домой. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
В Самарской области произошла трагедия. По данным прессы, четыре рыбака упали в ледяную воду и утонули.
Известно, что это произошло в тот момент, когда мужчины возвращались домой. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
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