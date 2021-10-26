В Богородске мужчина погиб в бетономешалке

В Богородске рабочий погиб в бетономешалке. Мужчине было 46 лет. Несчастный случай произошел днем во вторник 26 октября.
Как сообщает "Царьград", погибший очищал установку изнутри, и в этот момент она заработала. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения норм охраны труда.
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Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!