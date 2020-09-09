Мужчина с топором разгромил супермаркет в Петербурге

В один из супермаркетов на проспекте Науки в Санкт-Петербурге ворвался вооруженный топором мужчина и устроил погром, передает РИА ФАН. Кроме товаров в магазине пострадавших не было. Прибившие на место сотрудники Росгвардии задержали хулигана. По информации СМИ, ранее агрессора лечили от душевных недугов, однако на учет его не ставили.