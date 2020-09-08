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Регионы

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

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Журналисты выяснили, какие регионы России являются лидерами и аутсайдерами по уровню средней зарплаты. Для этого они использовали данные Росстата о номинальной зарплате по всем обследуемым видам экономической деятельности.

Оказалось, что больше всего получают жители Чукотки – в среднем – по 116,5 тысячи рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 113 тысяч рублей, а бронза досталась Москве с 96,8 тысячи рублей, сообщает телеканал "360".

Самая тяжелая ситуация с зарплатами в Ивановской области, где средний заработок составляет 27,6 тысячи рублей. Помимо нее в числе отстающих оказались Алтайский край, Карачаево-Черкессия, Чечня и Дагестан, передает RT.


Автор: 8 сентября 2020, 10:25 Источник: RT ✓ Надежный источник

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