Названы регионы России с самыми высокими зарплатами

Журналисты выяснили, какие регионы России являются лидерами и аутсайдерами по уровню средней зарплаты. Для этого они использовали данные Росстата о номинальной зарплате по всем обследуемым видам экономической деятельности.
Оказалось, что больше всего получают жители Чукотки – в среднем – по 116,5 тысячи рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 113 тысяч рублей, а бронза досталась Москве с 96,8 тысячи рублей, сообщает телеканал "360".
Самая тяжелая ситуация с зарплатами в Ивановской области, где средний заработок составляет 27,6 тысячи рублей. Помимо нее в числе отстающих оказались Алтайский край, Карачаево-Черкессия, Чечня и Дагестан, передает RT.
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