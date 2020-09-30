В Подольске при пожаре в квартире пострадал человек

В подмосковном Подольске произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в одном из жилых домов произошел пожар.
Жильцов пришлось эвакуировать, передает "РИАМО в Подольске". В результате случившегося пострадал один человек.
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